Giulia Cecchettin processo lampo per Filippo Turetta | Voglio essere interrogato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024), imputato per il femminicidio dell’ex fidanzata, ha chiesto direttamente didavanti alla Corte d’Assise di Venezia. La richiesta è stata avanzata all’ufficio matricola, esprimendo la sua volontà di ricostruire quanto accaduto l’11 novembre 2023, quando la giovaneè stata brutalmente uccisa con 75 coltellate, il suo corpo abbandonato in un dirupo.Leggi anche:, Elenachiede risarcimento: la cifra fa impressioneLeggi anche: Omicidio, al via ilnon sarà in aula Ilrapido Secondo il suo avvocato, Giovanni Caruso, questa è una scelta consapevole: “Sa di dover rendere conto di ciò che ha fatto al suo giudice, alla comunità e alle persone offese. Anche per onorare la memoria di“.