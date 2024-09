Giuli torna a studiare | al ministro della Cultura manca una materia per la laurea

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 24 settembre 2024) “Lo chiameranno dott.”. Così Il Foglio annuncia l’ormai imminentedi Alessandro, il giornalista che ha preso il posto di Gennaro Sanano al vertice del ministero. Il neo, in gennaio dovrebbe raggiunge il traguardo accademico dopo che avrà concluso il percorso di studi in Filosofia interrotto nel 2000. Deve soltanto dare l’ultimaha saldato le quoteSapienza per il ricongiungimento con gli esami rimasti validi e riaprire il corso di studi. Lunedì sosterrà l’esamente: Teoria delle dottrine teologiche. La decisione di concludere il ciclo di studi non deriva, fa sapere chi gli è vicino, dal suo incarico di governo, ma risale all’inizio del febbraio 2024, quando era presidente del Maxxi eera Sanano, come omaggio ai suoi genitori per unarimasta in sospeso.