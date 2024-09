Giù le mani dalle banche | è già polemica in Italia e Francia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 24 settembre 2024) La questione della tassazione sulleagita il mondo politico non solo in, ma anche in. Il governo Meloni Ssta infatti vagliando un eventuale prelievo “solidale” per gli istituti di credito o, in alternativa, per altri soggetti quali assicurazioni e imprese energetiche, che negli ultimi anni hanno ottenuto profitti molto alti, grazie alla politica dei tassi alti praticata dalla BCE e per le crisi del Covid e la guerra in Ucraina. Una misura che vede tutt’altro che concordi i partiti della maggioranza, sulla questione della tassazione sugli extraprofitti delle, a caccia di risorse utili a finanziare finanziare la legge di bilancio 2025.