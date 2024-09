Dove comprare carne a Roma | le migliori macellerie scelte dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 24 settembre 2024) Nella città del quinto quarto ledi qualità non mancano. Ogni quartiere ha il suo punto di riferimento, tra botteghe storiche e grandi artigiani che hanno fatto della tracciabilità della filiera il loro marchio di fabbrica. Ecco quali sono lepiù buone di. LediMacelleria Angelo Feroci A due passi dal Pantheon, un punto di riferimento per gli amanti delladi qualità, oltre che per diversi ristoratori cittiadini. Aperta nel 1923 dall'Angelo dell'insegna, questa storica macelleria ancora oggi guidata dalla famgilia Feroci propone anche un’ampia scelta di pronti a cuocere, dalle polpette agli involtini di verza, dalla bistecca marinata con timo e aceto balsamico agli hamburger con verdure. Macelleria Angelo Feroci – via della Maddalena, 15 - facebook.