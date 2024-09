Digital Week Le sfide dell’AI per il futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Razzante* ?Intelligenza Artificiale (AI) sta ridefinendo il modo in cui interagiamo con il mondo che ci circonda. Nel contesto urbano, l’AI sta emergendo come uno degli strumenti più potenti per affrontare ledella contemporaneità, dalle smart city alla gestione delle risorse, alla mobilità sostenibile. Occorre garantire però che l’Intelligenza Artificiale, nel suo avanzare, non sovrasti ma piuttosto arricchisca il linguaggio umano. Questi temi troveranno spazio di discussione alla Milano2024, un evento che riflette il crescente dialogo tra Intelligenza Artificiale e espressioni umane. Con il tema centrale "Il nuovo linguaggio della città. Tra Intelligenza Artificiale ed espressioni umane", dal 10 al 14 ottobre la Milanooffrirà più di 120 eventi, workshop, e dibattiti.