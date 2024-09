Collovati | Roma! Una sciocchezza mandare via De Rossi Juric può diventare …

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 24 settembre 2024) Fulvio: “Unavia Depuòun facile bersaglio” Fulvioha concesso un’intervista esclusiva alla testata sportiva News.Superscommesse.it. L’ex difensore della Nazionale ha trattato diversi temi, soffermandosi sulle protagoniste di questo avvio di campionato. In questo estratto, il commento disull’esonero di Daniele Dee sulla nuova guida tecnica dei giallo. Fulvio, due parole sull’esonero di Daniele De: si aspettava un epilogo del genere nella storia tra Capitan Futuro e la? “No, è stato un fulmine a ciel sereno, anzi, oserei dire un esempio di dilettantismo allo stato puro. Prendere una decisione del genere, dopo soltanto 4 partite, mi fa dire che c’è qualcosa che non quadra. Penso per esempio a chi ha fatto la squadra e ho delle perplessità.