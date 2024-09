Chissà chi è com’è andato l’esordio di Amadeus sul Nove? Non benissimo ma bene

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) “ma non”, oppure “nonma”, che sembrano la stessa cosa ma non lo sono. Scegliete voi la formula giusta a proposito deldisulcon il suochi è, arrivato oltre il 5% domenica e sceso al 3,6% lunedì, con 750mila spettatori, molto sopra la media di rete. Il secondo passaggio eccellente dalla Rai aldunque sembra funzionare, anche se non ha ripetuto l’exploit del primo, quello di Che tempo che fa, pur avendo adottato stessa scelta di fondo radicale: non cambiare nulla nella struttura del programma e nella sua scrittura televisiva. Ma le realtà dei due programmi sono assai diverse. Quello di Fabio Fazio è un unicum nel panorama televisivo italiano ed è logico che i suoi affezionati seguaci lo cerchino là dove si trova.