Chi si rivede | Scamacca è a Zingonia proseguirà le terapie a Bergamo

(Di martedì 24 settembre 2024). Chi si. Dopo l’infortunio al legamento crociato, l’operazione a inizio agosto e la prima parte di, Gianlucaè tornato a lavorare a. L’attaccante classe 1999, fermo da ormai un mese e mezzo, sta seguendo il processo di recupero dopo essere finito sotto i ferri in seguito all’infortunio in pre-stagione sul campo del Parma. Il suo ritorno in campo non avverrà comunque prima del 2025, visto che l’iter non sarà breve e non saranno presi rischi. Insomma, se ne parlerà in Primavera. Questa seratornerà al Gewiss Stadium per assistere dalla tribuna al recupero della sfida contro il Como: pronta per lui l’ovazione del suo pubblico.