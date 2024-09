Bianca Balti e gli aggiornamenti sulla chemioterapia Cosa posso fare adesso

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 24 settembre 2024) La vita di, una delle modelle più celebri e apprezzate a livello internazionale, ha subito una brusca e inaspettata virata con la recente diagnosi di un tumore alle ovaie, scoperto al terzo stadio. La notizia ha colpito profondamente i suoi fan e amici, ma nonostante la gravità della situazione, la modella ha mostrato un’incredibile attitudine all’ottimismo. Dodici giorni dopo l’operazione,ha deciso di comunicare con i suoi follower per aggiornarli sul suo stato di salute esua prossima fase di cura. In un post su Instagram, ha rivelato che il suo recupero sta procedendo bene e che sta per iniziare il trattamento di. Con il suo consueto sorriso, ha voluto rassicurare tuttisua condizione e ha espresso la sua determinazione a non lasciarsi abbattere.