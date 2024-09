Autonomia | Pd chiede audizione Cassese in bicamerale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 set (Adnkronos) – Anche i componenti democratici della commissioneper le questioni regionali hanno chiesto l?del presidente del Comitato per l?individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, il professor Sabino. “Non accetteremo che un organismo tecnico definisca in modo asettico al di fuori del parlamento i criteri di calcolo dei Lep, i cui effetti politici e sociali sono sotto gli occhi di tutti, peraltro con modalità che potrebbero penalizzare le aree più fragili del Paese. Camera e Senato non possono essere scavalcati ma devono essere pienamente coinvolti?, hanno dichiarato i commissari dem Piero De Luca, Claudio Stefanazzi, Daniele Manca, Nicola Irto, Andrea Martella, Emiliano Fossi, Andrea Gnassi. L'articolo: PdinCalcioWeb.