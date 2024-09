Al liceo T C Onesti una serata all’insegna di scienza ed esperimenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) L’uomo diporta avanti una ricerca critica, persistente e inquieta della verità. Prende le mosse da qui la Sharper night, il progetto dell’università Politecnica delle Marche che quest’anno a Fermo è stato ripreso dalscientifico T.C., per unada viveredella, degli, dell’incontro e delle storie. L’appuntamento alfermano, aperto a tutta la cittadinanza, è per il 27 settembre a partire dalle 18, il dirigente Emiliano Giorgi spiega: "Ci siamo inseriti in un progetto italiano nato per festeggiare la ricerca. Siamo l’unica scuola che apre le sue porte di sera, per raccontare al territorio le emozioni della