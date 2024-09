Vendemmia in Romagna è corsa contro il tempo dopo l’alluvione | ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Forlì, 23 settembre 2024 - Laè ripartita nel forlivese, non appena le condizioni dei vigneti lo hanno permesso. Picking Merlot grapes in the heart of Chianti Ma l'ondata di maldella ssettimana, "ancora una volta", ha avuto "un impatto pesante". Come puntualizza il presidente della Sezione vitivinicola di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini Carlo Alberto Favoni Miccoli, "diversi soci dovevano ancora completare la raccolta delle uve a bacca nera, come il Sangiovese" e quando il terreno si è un po' asciugato e ha consentito ai mezzi di entrare in vigneto, è ripresa lailMa è "unailtutta l'acqua caduta sul territorio sta promuovendo l'insorgenza di marciumi e attacchi fungini. Senza dimenticare che così tanta pioggia finisce per abbassare il grado zuccherino dell'uva.