Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 23 09 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 23 settembre 2024) La vita è imprevedibile, si sa. Di poche cose v’è certezza. Tra queste poche, però, c’è la matematica sicurezza che Maria De Filippi si prenderà SEMPRE a cuore tutti i peggio poracci che passano dagli studi di. Più sono finti come i soldi del Monopoli, più lei userà la sua fine ars oratoria per parargli clamorosamente lep*e persino di fronte all’evidenza. Ed è così brava, in questo, che molti ce cascano pure nella sua sfacciata mistificazione della realtà (cit.), finendo per applaudire chi di essere totalmente fake manco si sbatte a nasconderlo. E’ il caso del prode Mario Cusitore.