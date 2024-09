UniCredit stringe su Commerzbank | Chiesto alla Bce di salire al 299% L’altolà di Scholz

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Milano, 23 settembre 2024 – Suil gioco si fa duro. Il cancelliere tedesco Olafsi è espresso contro un’acquisizione da parte di, dopo l’annuncio della banca italiana, che oggi ha aumentato la sua quota dal 9% a 21%.ha detto che “attacchi e acquisizioni ostili non sono una buona cosa per le banche ed è per questo che il governo tedesco è chiaramente contrario”. L’ad diAndrea Orcel, nei giorni scorsi, aveva promesso che non avrebbe scalatosenza il supporto di Berlino. Orcel, invece, ha fatto la sua ultima mossa dopo che il governo tedesco venerdì aveva già chiarito l’intenzione di non vendere più la sua quota rimanente del 12% income previsto: una rispostacrescente opposizione interna a un’acquisizione.