Tuttosport – Genoa e Sampdoria insieme per costruire il nuovo stadio | Il progetto è pronto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 23 settembre 2024) 2024-09-23 20:30:18 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: Il primo passo verso la ristrutturazione delloLuigi Ferraris a Genova è stato fatto ufficialmente. Con una nota pubblicata in contemporanea infatti “CFC e U.C.annunciano la nascita di Genova Stadium S.r.l., società composta pariteticamente dai due club che avrà l’obiettivo di formulare l’offerta per l’acquisto delloLuigi Ferraris e la sua successiva valorizzazione“. Oggi l’impianto è di proprietà del Comune. L’idea è quella di lavorare d’inverno sulle preparazione di strutture prefabbricate per poi passare alla demolizione e ricostruzione delle parti da cambiare in estate.