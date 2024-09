Serie B sesta giornata | poker Spezia vincono Mantova e Bari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Milano, 23 settembre 2024 - Va in archivio ladiB con gli ultimi tre posticipi della domenica. Lovince 4-2 contro la Carrarese, un successo importante per i liguri che ora si ritrovano dietro al Pisa al secondo posto in classifica e sono ancora senza sconfitte (3 vittorie e altrettanti pareggi). Bene anche ilche vince in casa del Cittadella di misura, mentre ilcentra il secondo successo consecutivo ai danni di un Frosinone sempre più in crisi. I ciociari perdono 3-0 in casa e sono ultimi con 4 gol fatti e 12 subiti e, come se non bastasse, ancora senza vittorie (3 pareggi e altrettante sconfitte). Ripercorriamo i tre match della domenica diB. I fratelli Esposito lanciano loNon è un vero e proprio derby, ma l'atmosfera è quella delle grandi occasioni all' Alberto Picco.