Sciopero Rai del 23 settembre 2024 quali programmi saltano oggi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 23 settembre 2024) I dipendenti di quasi tutte le sedi Rai italiane hanno indetto unoperlunedì 23che si protrarrà per l’intero turno, a partire dalle 10:30. Molte le trasmissioni a rischio, anche tra quelle più seguite, a causa dell’assenza degli operatori fondamentali per la loro messa in onda. I sindacati hanno anche reso noto il motivo di questa mobilitazione, che prevede anche un presidio davanti alla sede centrale della televisione di Stato a Roma, in viale Mazzini. Le ragioni sono molteplici, dai rinnovi contrattuali alla gestione aziendale, fino al calo degli ascolti e alla questione politica.Raia causa dellodel 23Tutte le reti Rai sono in subbuglio a causa di unomolto esteso dei dipendenti dell’azienda.