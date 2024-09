Sapete quali sono i nuovi ruoli di Angelina Jolie e Brad Pitt nella vita? Super mamma e fidanzato perfetto Ecco perché

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 23 settembre 2024) Lae ilquesti iche siscelti. E che stanno interpretando alla perfezione a favore di telecamere e obiettivi dei fotografi. Benvenutinuovadegli ex Br. Dovefa la(oall’ennesima potenza) eè così innamorato da essere ovunque nelle vesti diideale.dueche&Angie conoscono alla perfezione. In fondodal lontano 2002, quando ha adottato in Cambogia un frugoletto di 7 mesi che ha chiamato Maddox. Ebeh, la prima fidanzatina, Kim Hubbard (ora coniugata Bell) risale alle scuole medie. Di esperienza ne ha. Però, ora c’è qualcosa di diverso.