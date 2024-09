Sant’Andrea omaggia San Francesco e ricorda la Giostra di Pertini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre 2024 – Il Quartiere di Portadà il via ad un lungo programma di festeggiamenti in occasione della conquista della 39esima Lancia d’Oro. Il primo appuntamento in calendario è l’omaggio a Sand’Assisi nel ricordo degli 800 anni dalle stimmate: sabato 28 settembre, alle ore 10, una delegazione in costume storico con il trofeo dellasi recherà al Comune di Chiusi della Verna, dove sarà accolta dal sindaco Giampaolo Tellini per i saluti istituzionali. Dal piccolo Municipio la compagine bianco verde si metterà in cammino fino al Santuario della Verna, attesa dal padre guardiano fr. Guido Fineschi. Arrivati nel luogo di preghiera tra i più conosciuti al mondo, figuranti e quartieristi entreranno nella Cappella delle Stimmate per la Preghiera e la Benedizione di San