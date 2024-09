Raoul Bova Vuota il Sacco | Le Rivelazioni su Francesca Fagnani!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di lunedì 23 settembre 2024)si apre durante un’intervista, lanciando parecchie frecciate a. Ecco che cosa è accaduto!, intervistato a Ciao Maschio su Rai Uno da Nunzia De Girolamo, ha lanciato frecciate verso la giornalista, senza però nominarla esplicitamente. L’attore ha ricordato il loro teso faccia a faccia avvenuto durante l’intervista a Belve su Rai Due, nell’ottobre 2023, quando il clima in studio fu chiaramente gelido., in quella occasione, insinuò chenon si prestasse molto al gioco dell’intervista, definendolo più tardi come uno degli ospiti più noiosi. Ora, a distanza di tempo, è l’attore a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.