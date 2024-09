Piano Paesaggistico Regionale in Irpinia il primo incontro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPrende ufficialmente il via il processo partecipativo per la definizione deldella Regione Campania, frutto della collaborazione con il Ministero della Cultura. Ilpubblico informativo, intitolato “Paesaggi informazione” si terrà mercoledì 25 settembre 2024 alle ore 15 presso l’Auditorium del Centro sociale Don Bruno Mariani a Sant’Angelo dei Lombardi.  Il, destinato a tracciare le linee guida per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio, coinvolgerà attivamente le Aree interne, tra cui Alta, Terminio-Cervialto, Tanagro-Alto e Medio Sele.