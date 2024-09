Omicidio in discoteca a Molfetta di una 19enne fermato un 21enne che avrebbe colpito la giovane per errore Per gli inquirenti il bersaglio era un’amico della ragazza

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo un’indagine lampo, i carabinieri hannoa Bari il presunto responsabile dell’di Antonia Lopez, lauccisa la notte tra sabato e domenica in un agguato al Bahia Beach di, nel barese. In manette è finito unche, secondo gli investigatori,lapervisto che il suosarebbe stato l’amico ventenne, Eugenio Palermiti, quest’ultimo ritenuto il rampollo del clan del rione barese di Japigia. Ilè rimasto ferito assieme ad altre tre persone. Le indagini sono coordinate dalla Dda di Bari.indi unaunchelaper. Per gliileraIl, risultato già noto alle forze dell’ordine, è accusato die tentatoed è già stato sentito dai carabinieri.