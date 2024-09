NUDES Seconda stagione in anteprima ad Alice nella Città

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 23 settembre 2024)inad, una produzione BIM Produzione (Una Società del Gruppo Wild Bunch) in collaborazione con Rai Fiction, sarà presentata inad, sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni. La serie, diretta da Laura Luchetti e Marco Danieli con Michele Rosiello, Emma Valenti, Astrid Meloni, Leo Gassmann, Fortunato Cerlino, Lorenzo Sarcinelli, Lucia Mascino e Sveva Alviti sarà disponibile su RaiPlay dal 25 ottobre. Tre nuovi casi – Silvia ed Emilio, Luca e Giacomo, Michela e Francesca – affrontano in 9 episodi da 25’ il fenomeno del revenge porn da un inedito punto di vista. La “pornografia non consensuale” sembra un problema lontano dal nostro vissuto quotidiano.