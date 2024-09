Mo | Di Segni Ucei ‘non si può avere libertà di manifestare per inneggiare a odio e massacro’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Siracusa, 23 set. (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – “Non si puòladiperal massacro”. E’ la denuncia della Presidente dell’Unione delle comunità ebraiche, Noemi Di, in vista del 7 ottobre, primo anniversario del massacro in Israele. “Noi, innanzitutto, dedicheremo il nostro momento di ricordo e di rimembranza dell’orrore, del terrore, del dolore- dice ancora Di, a Siracusa dove ha incontrato il sindaco Francesco Italia – La data del 7 ottobre coincide con i giorni di festività ebraiche, quindi ricordando il valore della vita e quanto ognuno di noi deve fare per onorare e omaggiare la dignità della vita di chiunque”.