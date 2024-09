Massacra due uomini a Torre del Lago per rapinarli e ne manda uno in coma | preso un 25enne romeno

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 23 settembre 2024) La Polizia di Stato di Pisa ha arrestato l’autore di un’efferata rapina avvenuta lo scorso 12 agosto a Marina di Vecchiano, al confine con la frazione dideldel comune di Viareggio (Lucca). I poliziotti della Squadra Mobile della Questura pisana, questa mattina, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un cittadinodi 25 anni, adottata dal Gip del Tribunale di Pisa, su richiesta della Procura della Repubblica di Pisa in relazione ai reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in danno di duedi 65 e 52 anni, che tornavano da una giornata in spiaggia e attraversavano a piedi una strada sterrata tra la frazionedeldi Viareggio e Marina di Vecchiano.