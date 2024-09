LIVE Musetti-Kachmazov 6-4 0-1 ATP Chengdu 2024 in DIRETTA | l’azzurro chiude un 1 set lungo e complicato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Ace (5°). 40-30 Non risponde in chop. 30-30 Favolosa risposta di rovescio incrociata, infilato il servizio e volèe del russo. 30-15 Ace (4°). 15-15 Scentra il rovescio, è un assist per il dritto del russo. 0-15 Parte con una smorzata orrenda, fuori dal corridoio. Il parziale andava chiuso, con un po’ più di convinzione, nel 9° game, quandoha avuto 3 set point. Dopodiché, miracoli dihanno fatto si che anche il 10° game si complicasse. Alla fine ce l’ha fatta, adesso è fondamentale partire bene.6-4! CON IL 4° ACE,RISOLVE UN PRIMO SET QUASI MALEDETTO, AL SETTIMO SET POINT. Adesso può essere in discesa! A-40 Mamma mia. Serie di miracoli in controbalzo disulle botte didalla risposta. Poi esce l’ennesima accelerazione.