LIVE America’s Cup Youth 2024 in DIRETTA | Gradoni ed Ugolini per continuare a sognare con Luna Rossa

(Di lunedì 23 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:12 LA CLASSIFICA FINALE DEL GRUPPO B 1-Swedish Challenge (SWE) 62 punti Q 2-Sail Team BCN (ESP) 45 Q 3-Andoo (AUS) 43 Q 4-Concord Pacific Racing (CAN 31 5-Jajo Dutchsail (NED) 28 6-AC Germany (GER) 17 15:07 Arrivo in trionfo per i catalani, che hanno aperto e chiuso con una vittoria le regate di flotta del girone B staccando dunque il pass per le semifinali. Secondo posto per Swedish Challenge, che certifica ancor di più la predominanza nel raggruppamento. Terzo posto ed amaro in bocca per i canadesi. SAIL TEAM BCN VINCE! 15:04 Ingresso dell’ultimo cancello con gli spagnoli che guadagnano notevolmente rispetto agli inseguitori. Swedish Challenge transita con 27 secondi di ritardo dai battistrada, distacco ancor maggiore per Concord Pacific Racing e Jajo Team Dutchsail.