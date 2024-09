La Roma è nel caos? La famiglia Friedkin pensa a comprare l’Everton | Stanno per chiudere l’accordo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Mentrebrucia, ino alla Premier League. È il paradosso di queste ultime ore che emerge da un retroscena riportato da Bloomberg. La squadra della Capitale, nonostante la vittoria per 3-0 contro l’Udinese alla prima di Ivan Juric in panchina, vive giornate di: l’esonero della bandiera Daniele De Rossi, poi l’addio della contestata amministratrice delegata Lina Souloukou. Ma anche le critiche ai calciatori, la contestazione durissima dei tifosi, la posizione del direttore sportivo Florent Ghisolfi tutta da capire. Insomma, Dan e Ryansembrano pronti all’ennesima rivoluzione per la. Ma sembrano ancora aver capito poco o nulla di come si gestisce un club di calcio, oltre gli algoritmi. Eppure, ne vogliono acquistare un altro:. L’interesse è noto. Ma la questione sembrava ormai chiusa.