Il polacco | Porterò le paste in spogliatoio E ringrazia il connazionale sua guida a Casteldebole Urbanski la prima rete non si scorda | Dedicato ai miei cari e a Skorupski

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) La punta c’è. Gol e assist a Como, per recuperare una partita che pareva persa. Gol da tre punti a Monza a coronare un match in cui i rossoblù hanno messo sotto gli avversari e dopo aver messo in croce Pablo Marì. Il tutto dopo essere andato vicino allagià in unaoccasione quando il portiere avversario gli ha negato lacon una parata con i piedi. Sulla seconda occasione non ha avuto scampo: palla all’incrocio. "Sono molto contento, questa vittoria è un punto di partenza per noi, vogliamo continuare così". Santiago Castro regala al Bologna lavittoria stagionale. E toglie anche qualche dubbio all’ambiente sulla consistenza dei rossoblù. La partita non è perfetta. Ma la parabola è in ascesa. Dopo tre pareggi una sconfitta, arriva lavittoria. E a togliere il tappo dalla bottiglia è la giocata del classe 2004.