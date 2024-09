Il Gladiatore II | il secondo trailer del sequel di Ridley Scott

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) La Paramount ha rilasciato un nuovo, promettente sguardo a IlII didell’iconico film del 2000. In unepico, Lucius di Paul Mescal forma un’alleanza difficile con Macrinus di Denzel Washington , un potente romano che usa la furia del primo come strumento per i propri scopi. “Non sarò mai il tuo strumento“, dice Lucius nel nuovo spot, anticipato ieri, “ma avrò la mia vendetta“. Il film è interpretato da Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn e Connnie Nielsen, che riprende il suo ruolo dal film originale. Il primodel film, uscito all’inizio di luglio, è stato uno dei più visti della Paramount Pictures, precedendo un altromolto atteso, Top Gun: Maverick, che ha totalizzato più di 180 milioni di visualizzazioni in poco più di 48 ore.