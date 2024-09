E il teatro stracolmo si trasforma in una piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) ASSISI –Lyrick tutto esaurito, ben oltre i suoi mille posti, con il palco che si èto, per la presentazione della candidatura di Stefania Proietti, in una. La classicadei paesi e delle città, con panchine, una fontanella, una bicicletta, piante, a cominciare dagli olivi. Uno spazio che rappresenta una delle tantissime piazze di cui è costellata la nostra Umbria, dove si parla e ci si confronta sui temi della quotidianità, dalla sanità, all’ambiente, al lavoro, ha evidenziato la conduttrice Valentina Aisa, giornalista Rai, compagna di scuola ai tempi del liceo di Stefania Proietti. In platea ci sono esponenti delle istituzioni, sindaci, parlamentari, tanti giovani, gente comune. Ma anche le famiglie di coloro che, con la Proietti, guidano Comune di Assisi e Provincia di Perugia.