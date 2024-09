Dengue a Fano disinfestazione ovunque | battaglia contro la zanzara tigre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 – Al via l’operazione larvicida. Non si ferma la lotta del Comunela, mentre nella giornata di sabato i casi di, secondo i dati forniti dall’Ufficio Igiene e sanità pubblica dell’Ast 1, erano arrivati a 42, dei quali 40 proprio ae tra questi c’è un bambino. Dopo ladell’intero territorio cittadino – questa notte c’è stato l’ultimo intervento, compreso il Canale Albani a carico di Enel Green Power – nei prossimi giorni l’Amministrazione comunale partirà con l’operazione larvicida. “La faremo – spiega il sindaco Luca Serfilippi – in collaborazione con l’istituto zooprofilattico e, anche in questo caso, sarà interessata tutta la città”. Saranno utilizzate pasticche da sciogliere in laghetti, stagni, pozzetti, caditoie e tombini.