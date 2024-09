Crolla una lastra di vetro da un bancale muore un lavoratore 57enne nel Cuneese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) È stato travolto da unadi: è morto così undi 57 anni che si trovava nello stabilimento della Emmer, un'azienda attiva nella fabbricazione di serramenti. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi a Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo. Ancora da chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto e, nella fattispecie, se lasia caduta da uno da un veicolo che la stava trasportando. Cioè che è certo, invece, è che i soccorsi del personale medico del 118 si sono rivelati vani. A indagare su cosa non è andato per il verso giusto nella sede della ditta piemontese sono i tecnici dello Spresal, intervenuti con i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco di Mondovì.