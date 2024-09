Cazzano scivola in moto per evitare un’auto | ferito un 54enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 23 settembre 2024)Sant’Andrea. Un uomo di 54 anni è rimastoin un incidente stradale nella mattinata di lunedì 23 settembre in via Aldo Moro aSant’Andrea. Attorno alle 11.30 l’uomo, di Casnigo, si trovava in sella alla propriaHarley Davidson quando, in prossimità di una curva verso destra, si è trovato improvvisamente di fronteferma, intenta in una svolta a sinistra. Frenando per tentare dil’impatto, ilto sull’asfalto procurandosi una ferita al ginocchio sinistro: è stato il conducente dell’auto, 36 anni, ad allertare i soccorsi che sono arrivati sul posto in pochi minuti con un’ambulanza della Croce Verde di Colzate, insieme ai carabinieri della compagnia di Clusone e la polizia locale. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, l’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Piario.