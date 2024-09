Carlo Conti Vs Amadeus la brutta figura della Rai si scontra con la classe del conduttore di Chissà chi è?

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ieri sera, domenica 22 settembre,prossima edizione del Festival di Sanremo – è stato protagonista di un collegamento in diretta con il Tg1, per annunciare proprio delle novità in merito alla kermesse canora che prenderà il via come di consuetudine su Rai Uno a febbraio prossimo. In realtà, però, durante il collegamento con il presentatore non è stato fatto nessun nuovo annuncio in merito al Festival di Sanremo 2025, ma semplicemente un recap di quanto già svelato in questi mesi, a cominciare dal talent dedicato alle nuove proposte, passando per l’ascolto dei brani dei papabili big, che ha messo in difficoltà, come da lui stesso svelato.