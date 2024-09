Bright 2024 la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori Ecco il programma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre– Anche per ilSan Giovanni Valdarno festeggia lae dei, la manifestazione ideata dalla Commissionecon l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica. Tavole rotonde tra esperti, incontri, attività interattive, laboratori e dimostrazioni in piazza per raccontare il mondoscoperte e della conoscenza. E persino lo spettacolo concerto dedicato a Margherita Hack. Da mercoledì 25 a sabato 28 settembre saranno tanti gli eventi pensati per le scuole o aperti a tutta la cittadinanza organizzati dal Comune di San Giovanni Valdarno, dal Centro di GeoTecnologie dell’Università di Siena con il patrocinio della Fondazione Masaccio e dall’associazione culturale Calamita.