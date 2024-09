Boato e danni all’alba Fanno saltare il Postamat e fuggono col bottino È caccia alla banda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Mentre le prime luci facevano capolino sulle campagne del Delta del Po, unha spazzato via la quiete di una domenica mattina di settembre. A essere scosso dal botto è stato il centro di Mesola, precisamene piazza della Vittoria. Quando i primi abitanti buttati giù dal letto si sono affacciati alle finestre, ormai era già tutto finito. In piazza rimanevano solo i resti semicarbonizzati di un raid compiuto con una rapidità impressionante. Nel mirino dei banditi (i carabinieri cercano almeno due o tre persone) è finito ildell’ufficio postale del Comune deltizio. Il commando è entrato in azione alle 5.30. Raggiunto l’obiettivo, i malviventi hanno piazzato la carica esplosiva nell’erogatore di banconote e poi lo hanno fatto. La deflagrazione ha sventrato lo sportello automatico, facendo schizzare pezzi a metri di distanza.