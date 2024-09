Affitti a Berlino il tetto ai prezzi alimenta la crisi | aumenti oltre il limite del 10%

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 23 settembre 2024) A settembre 2024 il costo medio dell’affitto ascende a 19,22 euro al metro quadro, in diminuzione dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2023. La flessione arriva dopo l’impennata record del 2022 che ha visto il costo deglinella capitale tedesca aumentare del 55%. L’ultimo trimestre del 2024, dunque, vede idegliposizionarsi su livelli decisamente più bassi rispetto alle altre capitali, da Lisbona a Dublino, a dimostrazione che il Mietpreisbremse (letteralmente: freno aidegli), la misura che vieta ai proprietari di affittare per canoni superiori del 10% al prezzo medio nelle zone di riferimento, funziona. Abitare in affitto a, cosa sapere e dove cercare Il Mietpreisbremse, tuttavia, non è stato privo di effetti collaterali.