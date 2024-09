Tredici Pietro il padre è un famosissimo cantante

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

Tredici Pietro, il rapper attivo dal 2018, è cresciuto un una famiglia, dove ha respirato musica sin da bambino, sulle note dei successi di Gianni Morandi,del 27enne bolognese., curiosità, vita privata L'artista sarà insieme a Fudasca, Mecna e Francesca Michielin ospite di Suzuki Music Party, show condotto da Amadeus ed Ilenia Pastorelli in onda stasera dalle 21:30 su Nove.Morandi, in arte, è un rapper bolognese classe 1997. Figlio d'arte, nato dal secondo matrimonio di Gianni Morandi con Anna Dan, sin da bambino si avvicina alla musica, in particolare al rap. Nel 2018 esce il primo singolo "Pizza e Fichi" che da subito attira le attenzioni del pubblico. Nello stesso anno pubblica "Assurdo", il primo progetto ufficiale, che include il featuring di Madame in "Farabutto".