Tanti auguri a Ronaldo il Fenomeno l’ex Inter compie 48 anni!

(Di domenica 22 settembre 2024)il, ex calciatore dell’dal 1997 al 2002,oggi 48. Il nostroo per il suo giorno speciale. IL SOGNO –il, che ha militato nell’per cinque stagioni, spegne nella giornata di oggi 48 candeline. Il brasiliano, arrivato nel club nerazzurro nel 1997, ha rappresentato il sogno materializzatosi in realtà per milioni di tifosiisti estasiati dalla sola idea di vederlo indossare la maglia dell’. Al suo approdo a Milano, il calciatore ha subito dimostrato di non avere alcuna difficoltà a misurarsi con un campionato diverso da quello spagnolo. Perché il talento assoluto di cui disponeva si associava a una convinzione mentale da campione.