Polestar 4 | la svolta Più grinta e sicurezza

(Di domenica 22 settembre 2024)4 sfodera gli artigli. Il Marchio elettrico di lusso Volvo, facente parte del Gruppo cinese Geely lancia sul mercato italiano, dopo la berlina ’2’ e il Suv ’3’, una versione più dinamica. Più aggressiva sin dalla forma dei fari, su due livelli, chiamati Duel Blade. Lunga 4,83 metri, alta 1,55 m (7 cm in meno di3) e con un passo di 299 centimetri. Nasce sulla premium Sustainable Experience Architecture (SEA), originale nelle forme, senza il canonico lunotto, ma con tetto interamente di vetro e un interno speciale. Anche i sedili posteriori sono regolabili e i tessuti dei sedili sono in pet riciclato a maglia, inedito per il settore. In plancia spiccano la strumentazione digitale con schermo da 10,2” lo schermo centrale, in posizione orizzontale, da 15,4” gestito dal sistemaAndroid Automotive OS. C’è anche un head-up display da 14,7 pollici.