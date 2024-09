Norwegian Cruise Line Spettacoli e concerti per divertirsi al largo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024)® (NCL), l’innovatore del segmento crocieristico, ha annunciato che ‘Revolution: A Celebration of Prince’ e ‘Elements: The World Expanded’ le due nuove ed esclusive proposte di entertainment sono pronte per il debutto a bordo della nave di prossima generazione della compagnia,AquaTM, ad aprile del 2025. Ci sarà un’ampia gamma di intrattenimento per soddisfare i gusti di tutti gli ospiti a bordo. Questi includono produzioni esclusive NCL e ritorni deglipiù amati.