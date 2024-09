Maxi rissa in discoteca | morta un 19enne e feriti due giovani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 settembre 2024) Una tragica sparatoria si è verificata all'esterno del Bahia Beach, stabilimento balneare ea Molfetta. Nello scontro a fuoco èuna ragazza di 19 anni, Antonella Lopez, del quartiere San Girolamo, periferia nord di Bari. La giovane è stata colpita da un proiettile sotto la giugulare mentre il fidanzato che era accanto a lei, è rimasto gravemente ferito. "È stato un attimo. Erano le 2:45, verso la fine della serata, quando questi ragazzi sono arrivati nel mio locale, è accaduta la tragedia. Mai nulla del genere è mai successo nel mio locale", ha dichiarato all'Ansa Nicola Spadavecchia, titolare del locale dove la notte scorsa nel corso c'è stata la. "Io non ero in pista, ero nel mio ufficio – continua l'imprenditore – questo gruppo è entrato e in pochissimo si è scatenato l'inferno".