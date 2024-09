Lo spaccio di droga in città | i numeri Meno denunce dal 2019 Aumentano i tossicodipendenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Arezzo, 22 settembre 2024 – Cinque anni fa Arezzo era tra le prime ventiperlegate al mondo della. Produzione, traffico e. Nel 2018 le querele erano state 283. Oggi sono più che dimezzate: sono state 116 nel 2023 e la nostra provincia non è più nella black list dell’Indice di criminalità del Sole 24Ore. Ma attenzione. Non significa necessariamente che il giro dellosia diminuito in. Certo, isono importanti ma - diceva Nanni Moretti - anche le parole lo sono. Insomma, serve una spiegazione. Il calo dellepuò esser letto in due modi. Da una parte può suggerire che il fenomeo è oggi rimensionato: se ci sonoè perchè c’èdi. Verosimile, sì, così come lo è anche un’altra spiegazione, quasi opposta:potrebbe signifiare che il fenonon è stato contrastato, scoperto.