La vacanza in un Airbnb si è trasformata nella casa dell’orrore

(Di domenica 22 settembre 2024) Alcune ragazze erano andate in villeggiatura in una piccola abitazione in montagna ma sono dovute scappare in pochi istanti Unaindimenticabile. Dove l’aggettivo in questo caso non sta certo per qualcosa di positivo e di aggregante. Tutt’altro. Anzi, un momento di relax, quale doveva essere, si è trasformato in uno dei peggiori incubi per alcune ragazze americane. Almeno, questo è quello che raccontano loro. O meglio, una di loro. Unaa Salt like city si èin un posto degli orrori per delle ragazze che erano andate lì in(screenshot Cityrumors.it)In uno scenario da favola o quasi, unaper alcune ragazze americane è diventata un incubo. Arrivate in un appartamento preso in affitto un appartamento, le ragazze si sono sistemate ma avevano già da subito una brutta impressione. E a raccontarlo è una di loro che ha fatto una storia su Tik Tok.