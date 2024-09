La madre di tutte le autostrade Festa per i cento anni dell’A8 | Anche oggi è all’avanguardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Passato e futuro.di storia della “dile“ nelle foto e video in bianco e nero. E l’annuncio dei nuovi cantieri che saranno aperti nei prossimi mesi per migliorare altrein Italia. Il primo secolo di vita della A8 Milano-Varese è stato festeggiato ieri mattina nell’area di servizio Villoresi Ovest, a Lainate, proprio dove tutto è iniziato, il 21 settembre 1924. Opera pionieristica progettata dall’ingegner Piero Puricelli, l’autostrada Milano-Varese èil simbolo del progresso italiano. "Questa autostrada è un segmento della nostra storia migliore,compie un secolo di vita, la prima a pedaggio del mondo e per me la più bella. Cent’ben portati", ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L’autostrada dei record è la prima in Italia a cinque corsie.