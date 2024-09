I volontari si fanno conoscere | Qui si va contro la cultura dell’individualismo imperante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) La ventiquattresima edizione del Festival delato è stata inaugurata ieri alla presenza di giovani e molte autorità cittadine. Sotto la tensostruttura al centro di piazza Vittoria si è parlato molto dell’importanza delato per una comunità, di come porti valore e di quanto "il festival permetta dile diverse realtà del territorio, che operano con un occhio attivo sul sociale" come ha sottolineato il prefetto di Lodi Enrico Roccatagliata. "Ilato – ha aggiunto – proprio perché fa parte di una rete va declinato con scienza e competenza, qui abbiamo associazioni che operando per gli altri vannolain cui viviamo".