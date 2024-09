Grande Fratello a pochi giorni dall’inizio il primo triangolo amoroso è servito

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 22 settembre 2024), si è già presentata al reality la prima dinamica amorosa che vede protagonisti Shaila, Javier e Lorenzo Alc’è già il: Lorenzo e Javier sono pazzi dell’ex velina di Striscia La Notizia, Shaila Gatta. Lei, dal canto suo, sembra attratta da entrambi. proprio ieri sera la gieffina parlando con Lorenzo, ha lasciato una porta aperta: “Se sono geloso di te? Io ho una gelosia particolare. Tu sei così, giustamente vuoi conoscere tutti qui dentro, in passato sei stata privata della libertà e lo capisco. Sei calorosa, all’inizio ci siamo aperti io e te, ho percepito qualcosa di cui non ti ho parlato e mi sono creato una mia idea. Lo so che sono un po’ matto“. Shayla ha svelato: “C’è una parte di me che è attratta da te in un modo per ora platonico. Io sono una molto lenta, assaporo la libertà e mi prendo il tempo per conoscere tutti bene.