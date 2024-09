F1 Frederic Vasseur | Il bel passo in gara rende tutto ancor più frustrante Ad Austin porteremo degli aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) La Ferrari ha concluso in quinta e settima posizione il GP di Singapore, 18° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay erano ben altre, ma il disastroso sabato delle qualifiche ha affossato le ambizioni della scuderia di Maranello, che si è vista costretta a limitare i danni, quando si sperava si potesse fare un po’ come la McLaren. La scuderia di Woking, infatti, si è imposta con il britannico Lando Norris, che partiva dalla pole-position, mentre l’australiano Oscar Piastri ha concluso sul terzo gradino del podio, immediatamente alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) in seconda posizione. Per il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz p.5 e p.7. Il Team Principal della Rossa,, ha fatto un’analisi ai microfoni di Sky Sport: “Un’ottima domenica per noi e unmolto positivo.