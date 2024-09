È morta Paola Marella l’architetta e conduttrice tv aveva 61 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 22 settembre 2024) Ètv61all’età di 61, architetta nota anche per aver condotto diversi programmi di successo sulla casa. A dare la notizia del decesso è stato Davide Maggio., che da tempo lottava contro un tumore, lascia un figlio, Nicola. Nel 2021parlato della sua malattia in un’intervista a Panorama: “Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit) Nata a Milano il 16 febbraio 1963,si era laureata in “Architettura degli Interni” presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.